Tuji mediji: Slovenija zadnja v nizu evropskih držav, ki so priznale Palestino

Slovenija je včeraj z 52 glasovi poslancev v državnem zboru priznala Palestino, na parlamentu pa je zaplapolala palestinska zastava. O slovenskem priznanju so pisali tudi tuji mediji, ki so večinoma omenjali Slovenijo kot zadnjo v nizu držav, ki je priznala Palestino kot samostojno državo. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sicer po glasovanju v DZ ocenila, da morebitno izpodbijanje priznanja Palestine s strani opozicije ne bi bilo uspešno.

Kot piše CNN, je slovensko priznanje Palestine najbolj sveže, odločitev pa sledi Španiji, Irski in Norveški, ki so konec maja uradno priznale palestinsko državnost. Kot navajajo, bo podpora Evrope verjetno okrepila Palestino, a obenem dodatno zaostrila odnose z Izraelom. Večina sveta že priznava palestinsko suverenost. Več kot 140 od ​​193 držav članic Združenih narodov je to uradno priznalo. Toda med njimi pa so le nekatere države 27-članske Evropske unije.

Podobno navaja tudi Euronews, ki se sklicuje na AP, in sicer, da je pred zadnjimi priznanji v nizu štirih držav EU Palestino priznalo le sedem držav članic, pet od njih so države nekdanjega vzhodnega bloka, ki so državo priznale leta 1988, med njimi Ciper, Švedska pa je Palestino priznala leta 2014.

Od 27 članic EU so palestinsko državo že priznale še Madžarska, Češka, Poljska, Slovaška, Romunija in Bolgarija. Malta je dejala, da bi lahko kmalu sledila kot naslednja. Podobno sta dejali tudi Velika Britanija in Avstralija.

»Danes je zgodovinski dan! Državni zbor Slovenije je uradno priznal Palestino, s čimer je Slovenija postala 147. država, ki je to storila,« je v nizu objav na družbenih omrežjih zapisala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo ob novici o priznanju citira večina tujih medijev.

FOTO: Š Ammar Awad/Reuters

»To priznanje je izraz naše zavezanosti miru in pravičnosti. Slovenija je na pravi strani zgodovine, saj prispeva k rešitvi dveh držav za trajni mir,« je dejala Fajonova, ki jo citira tudi CNN. Rešitev dveh držav je že desetletja cilj mednarodne skupnosti, pri čemer mnogi narodi verjamejo, da je to edini izhod iz dolgotrajnega konflikta. Reuters pa ob novički povzema besede slovenskega predsednika vlade Roberta Goloba, ki je dejal, da »priznanje Palestine kot suverene in neodvisne države daje upanje palestinskemu ljudstvu na Zahodnem bregu in v Gazi«.

Libanonski spletni portal Al Mayadeen sicer ob novički o torkovem glasovanju izpostavlja tudi nagajanje opozicijske SDS pri priznanju Palestine, češ da zdaj ni pravi čas za priznanje, saj bi se to lahko razumelo kot nagrada za Hamas.

Že pred priznanjem so napoved Slovenije o priznanju omenjali na Guardianu, v francoskem Le Mondu, pa tudi v Washington Postu in Al Džaziri. Guardian je na svoji strani v ponedeljek objavil komentar slovenske pisateljice Ane Schnabl ob napovedi priznanja Palestine z naslovom: Veseli me, da Slovenija končno priznava Palestino – ampak zakaj je moja država oklevala tako dolgo?

Hindustan Times je poročanje o slovenskem priznanju začel z izjavo Fajonove, obenem pa omenjajo oster odziv Izraela na slovensko napoved v prejšnjem tednu, da prizna Palestino.

Skupina strokovnjakov ZN je vse države pozvala, naj priznajo palestinsko državo, da bi spodbudili mir na Bližnjem vzhodu. Ti strokovnjaki, vključno s posebnim poročevalcem ZN za stanje človekovih pravic na palestinskih ozemljih, so poudarili, da je priznanje palestinske države ključno priznanje pravic palestinskega ljudstva in njihovega nenehnega boja za svobodo in neodvisnost. Po njihovih besedah je to predpogoj za trajni mir v Palestini in na celotnem Bližnjem vzhodu. Poudarili so, da rešitev dveh držav ostaja edina mednarodno dogovorjena pot do miru in varnosti, navaja Al Mayadeen.