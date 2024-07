Poskus atentata na Trumpa obsodili številni svetovni voditelji

Poskus atentata je povzročil šok v ZDA in drugod po svetu. V ZDA so ga obsodili vsi ameriški politiki ne glede na stranko. Med prvimi so ga obsodili bivši predsedniki Bill Clinton, Barack Obama in George Bush mlajši. Vendar pa so nekateri republikanski politiki za atentat že začeli obtoževati demokrate.

Šok ob napadu so danes izrazili številni svetovni voditelji. Med njimi je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. »V demokraciji ni prostora za nasilje v nobeni obliki. Zanj ni prostora v političnem življenju, ne v javnem in zasebnem življenju,« je sporočila danes na družbenem omrežju X ter obenem izrazila pretresenost ob napadu na nekdanjega ameriškega predsednika.

Podobno je v odzivu dejal premier Robert Golob, ki je obsodil napad. »Močno obsojam napad na nekdanjega predsednika Trumpa. Politično nasilje nima prostora v demokratičnih družbah,« je sporočil.

Pretresenost ob poskusu atentata na Trumpa je danes izrazilo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

»Pretreseni smo nad poskusom atentata v ZDA,« so na omrežju X sporočili z MZEZ. Poudarili so, da je politično nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo.

»Trumpu in njegovi družini pošiljamo najboljše želje,« so še zapisali ter dodali, da mislijo na žrtve ter na njihove družine in Američane.

Bidna redno obveščajo o preiskavi poskusa atentata na Trumpa Ameriškega predsednika Joeja Bidna redno obveščajo tako vodje preiskovalnega urada FBI kot tajne službe ZDA glede preiskave poskusa atentata na njegovega predhodnika Donalda Trumpa, so sporočili iz Bele hiše. Še danes bo imel Biden novo izjavo glede poskusa atentata. Ameriški mediji so medtem poročali, da je imel strelec, ki je v soboto streljal na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa, v avtomobilu materiale za izdelavo bombe. Vozilo je bilo parkirano v bližini prizorišča predvolilnega zborovanja v Butlerju. Podoben material so našli tudi na domu 20-letnika. Pri tem niso pojasnili, za kakšen material gre. Časnik New York Times je poročal o dveh eksplozivnih napravah v avtu strelca in eni na njegovem domu. Televizija CNN pa o eksplozivnem materialu in drugih delih za izdelavo bombe. STA

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. FOTO: Blaž Samec

Ministrica za zunanje in evropske zadeveje medtem izrazila pretresenost nad poskusom atentata in smrtjo udeleženca zborovanja. »Dejanja političnega nasilja nimajo mesta v demokraciji in so nesprejemljiva,« je zapisala na omrežju X. Trumpu je zaželela hitro okrevanje ter dodala, da je v mislih z vsemi nedolžnimi žrtvami.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred tem sporočila, da jo je napad globoko šokiral, in menila, da smo priča nesprejemljivemu nasilju nad političnimi predstavniki.

Politično nasilje so kot nesprejemljivo označili tudi drugi svetovni voditelji in Trumpu zaželeli hitro okrevanje.

Odzvala se je tudi Rusija. Zunanje ministrstvo je ZDA svetovalo, naj proučijo svojo politiko spodbujanja sovraštva, in dodala, da bi sredstva, ki jih dajejo Ukrajini, mogoče morale nameniti financiranju policije. Kremelj je obsodil politično nasilje, a je njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov ocenil, da je bil napad predvidljiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Po številnih poskusih, da bi kandidata Trumpa odstranili s političnega prizorišča z uporabo vseh pravnih orodij – sodišč, tožilcev, poskusov politične diskreditacije – je bilo vsem zunanjim opazovalcem jasno, da je njegovo življenje v nevarnosti,« je dejal Peskov. Je pa prepričan, da poskusa atentata ni organizirala trenutna vlada.

Bivši ameriški predsednik Donald Trump je bil v soboto žrtev poskusa atentata med govorom v okviru predsedniške kampanje v mestu Butler v Pensilvaniji.

Trump je bil med napadom ranjen v desno uho, napadalca pa je tajna služba ubila. V napadu je bil poleg njega ubit še en človek, ki se je udeležil zborovanja, dva pa sta bila huje ranjena.