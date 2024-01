Slutim, da se bodo pri nas zgodili fizični spopadi

V nadaljevanju preberite:

Demokracija v Srbiji kaže vsako­ leto bolj klavrno podobo. Ko običajni Srbi, ki si želijo živeti v normalni evropski državi, pomislijo, da slabše že ne more biti, jih preseneti novo poslabšanje, je pojasnil beograjski odvetnik Ivan Ninić, ki brezplačno pravno zastopa pridržane med protesti proti volilnim goljufijam, ki so jim bili priča med parlamentarnimi, pokrajinskimi in lokalnimi volitvami v Srbiji 17. decembra.

»V državi, ki se ima za evropsko in je celo kandidatka za članstvo v Evropski uniji, si je težko predstavljati tako množične in surove manipulacije z voljo ljudstva, kot so si jih privoščili naši oblastniki. Doživeli smo vse, kar je mogoče doživeti, a bolj kot to vzbuja skrb, kako odkrito in surovo si oblast privošči vse te kršitve. Po mojem je tako odkrito in brutalno manipuliranje z volitvami zgolj odsev tega, da se na oblasti zavedajo, da zanje ne veljajo nobene omejitve,« je ­poudaril Ninić.