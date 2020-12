So ruski hekerji vdrli v ameriške jedrske arzenale?

Analitika družbe FireEye. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

Washington – Ameriške oblasti domnevajo masivni tuji hekerski napad na več ameriških ministrstev, številna podjetja, med njimi v največja s spiska Fortune 500, morda pa tudi na vojaške in civilne jedrske naprave, Rusija, ki jo poznavalci domnevajo v ozadju napadov, obtožbe zavrača.Vdor naj bi se zgodil prek programske opreme teksaške družbe SolarWinds, ki jo uporablja osemnajst tisoč podjetij in drugih organizacij, ter Microsoftovih programov, potekal pa naj bi že več mesecev. Kot so sporočili v Washingtonu, so med drugimi prizadeti State Department, Pentagon, finančno in trgovinsko ministrstvo ter ministrstvo za domovinsko varnost. Zvezni preiskovalni urad FBI, ki naj bi tudi utrpel vdor, bo ameriške kongresnike danes obvestil o razsežnosti napada, skupaj z drugimi vladnimi službami pa so vso svojo komunikacijo že prenesli na varne strežnike.Zvezna agencija za kibernetsko varnost je v četrtek opozorila pred resno grožnjo za kritično infrastrukturo, morda celo za civilne in vojaške jedrske naprave, domnevajo pa tudi vdore v zahodnoevropske družbe. Hekerski napad naj bi bil tako izpopolnjen, da ga obveščevalne službe niso zaznale, vanj je po prejemu rutinskega avtomatičnega varnostnega obvestila posumil šele uslužbenec družbe za kibernetsko varnost FireEye. Kalifornijsko podjetje se običajno ubada z varnostjo drugih, zdaj se mora tudi s svojo.V Pentagonu so zaskrbljeni in predsednikov svetovalec za nacionalno varnostse je predčasno vrnil s poti po Evropi ter Bližnjem vzhodu. Novoizvoljeni demokratski predsednikje nasprotnike opozoril, da ne bo prekrižanih rok opazoval kibernetskih napadov na ZDA