Socialni boj se nadaljuje do konca in še naprej

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Emmanuel Macron se kaže v svojem aktualnem reformiranju Francije neomajen. Potem ko je vlada v četrtek zaobšla glasovanje v narodni skupščini, kjer nima zagotovljene večinske podpore, in je predsednica vlade Élisabeth Borne sprejela pokojninsko reformo z aktivacijo člena 49.3 ustave, sta srdit boj do konca in naprej napovedala tudi opozicijska politika in ulica.