Sočutje po kitajsko

V nadaljevanju preberite:

»Najbolj mi je žal, da se atentat ni zgodil včeraj,« je v petek zapisal eden od uporabnikov kitajskega družbenega omrežja weibo, in to le nekaj ur po tem, ko je bivši japonski premier Šinzo Abe preminil zaradi strelov, ki sta ga zadela med kampanjo v zahodnem mestu Nari.

Dan prej so namreč zaznamovali obletnico »incidenta na mostu Marka Pola«, s katerim je Japonska 7. julija 1937 začela osemletno pustošenje po Kitajski.

Medtem ko so v minulih dveh dneh državniki z vsega sveta izražali sožalje Abejevi soprogi Akie Abe, voditeljem Liberalno-demokratske stranke (LDP) in celotnemu japonskemu narodu, so kitajski nacionalisti po svoje komentirali smrt moža, ki je odnose med daljnovzhodnima sosedama postavil na realna tla.

Večina Kitajcev je prepričana, da se Japonska ni nikoli dovolj in iskreno opravičila za zločine, ki jih je zagrešila med okupacijo njihove države, dejstvo, da je bil Abe eden od japonskih premierov, ki je obiskal sporni tempelj Jasukuni v Tokiu, pa je bilo zanje dokaz, da tudi on ni bil pripravljen priznati vojnih grehov iz tega obdobja in izkazati globokega spoštovanja kitajskim žrtvam.