Sodišče Aung San Su Či obsodilo na štiri leta zapora

Sodišče v Mjanmaru je danes odstavljeno voditeljico države, Nobelovo nagrajenko za mir Aung San Su Či, obsodilo na štiri leta zapora zaradi hujskanja proti vojski in kršitev protikoronskih ukrepov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Danes je bila obsojena na dve leti zapora zaradi hujskanja proti vojski in še dve leti zaradi kršitve zakona o naravnih nesrečah, ki velja tudi za covid-19, je za francosko tiskovno agencijo AFP po telefonu povedal tiskovni predstavnik hunte Zaw Min Tun. Dodal je, da je bil nekdanji predsednik Win Myint zaradi istih obtožb že obsojen na štiri leta zapora, a ga še niso odpeljali v zapor.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA gre za prvo sodbo od skupno 12 primerov proti 76-letni Aung San Su Či, zaradi katerih Nobelovi nagrajenki za mir grozi več kot sto let zapora.

Na sodbo se je že odzvala mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International, od koder so sporočili, da poskuša mjanmarska hunta »zadušiti svoboščine« z zaprtjem odstavljene voditeljice. »Ostre kazni, izrečene Aung San Su Či na podlagi lažnih obtožb, so zadnji primer odločenosti vojske, da odpravi celotno opozicijo in zaduši svoboščine v Mjanmaru,« so v AI po poročanju AFP navedli v sporočilu za javnost.

Aung San Su Či je pridržana, odkar je vojska 1. februarja v državi izvedla nov državni udar, s čimer se je končalo kratko obdobje demokracije v državi na jugovzhodu Azije. Od takrat so bile proti njej vložene številne obtožbe, vključno zaradi kršitve zakona o uradni skrivnosti, korupcije in volilne goljufije.