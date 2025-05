Trumpova vlada Harvardu prepovedala sprejemanje tujih študentov

Trumpova vlada je s četrtkom Harvardu odvzela pravico za sprejemanje tujih študentov, tujim študentom, ki trenutno obiskujejo univerzo bršljanove lige, pa naročila, naj se prepišejo ali pa bodo izgubili svoj pravni status. Po navedbah ministrstva za domovinsko varnost so Harvardu pravico odvzeli, saj prestižna univerza ni želela predati nekaterih dokumentov o svojih študentih, obenem pa naj bi med drugim spodbujala antisemitizem.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je vladno odločitev sporočila na omrežju X, kjer je objavila uradno pismo Harvardu. V dokumentu so univerzo obvestili, da so jim odvzeli certifikat za program sprejemanja tujih študentov in obiskovalcev (SEVP), kar pomeni, da Harvard ne bo mogel vpisovati študentov s statusom F- ali J-nepriseljenca za prihajajoče akademsko leto. Poleg tega se morajo tuji študenti, ki so na Harvardu vpisani v tem študijskem letu, prepisati na drugo univerzo ali pa bodo izgubili status nepriseljenca.

Noemova je zapisala, da bo ukrep poslal jasno sporočilo vsem univerzam in akademskim ustanovam, da bo pod Trumpom vladala roka pravice, poleg tega pa bodo izkoreninili zlo antiamerikanizma in antisemitizma v družbi in na univerzitetnih kampusih. Nekdanja guvernerka Južne Dakote je Harvard obtožila, da »spodbuja nasilje, antisemitizem in sodeluje s Kitajsko komunistično partijo«.

Harvardov predstavnik je v izjavi za Guardian odločitev ministrstva za domovinsko varnost označil za nezakonito. Poudaril je, da so na univerzi v celoti zavezani ohranitvi certifikata, ki mednarodnim študentom in znanstvenikom iz več kot 140 držav omogoča študij na Harvardu. Prav tako obljubljajo, da bodo članom svoje skupnosti hitro zagotovili smernice in podporo, namreč Trumpov povračilni ukrep bi lahko imel resne posledice za Harvardovo skupnost kot tudi za celotno državo, obenem pa spodkopava akademsko in raziskovalno poslanstvo univerze.

Pippa Norris, predavateljica na Harvardu, je za Guardian dejala, da bo Trumpova odločitev ameriške študente odrezala od mednarodnega znanja, zmanjšala mehko moč ZDA in tako oslabila državo. Opozorila je, da bo to povzročilo velike težave pri izvajanju študijskega procesa, saj približno 90 odstotkov njenih študentov prihaja iz tujine. Mednarodni študent iz Švedske Leo Gerdén je v univerzitetnem časopisu Harvard Crimson odločitev označil za uničujočo in pozval univerzo, naj uporabi vsa pravna sredstva za spremembo vladne odločitve. Po podatkih Harvarda je v zadnjem akademskem letu univerzo obiskovalo skoraj 6800 mednarodnih študentov, kar predstavlja približno 27 odstotkov celotnega študentskega telesa.

Študent Leo Gerden je Harvard pozval k uporabi vseh razpoložljivih sredstev za boj proti uničujočim odločitvam Trumpove vlade. FOTO: Taylor Coester/Reuters

Vlada ne sme posegati v odločitve zasebnih univerz

Odločitev ministrstva za domovinsko varnost je odgovor na naraščajoče napetosti med ameriško vlado in Harvardom glede trditev, da univerza neustrezno obravnava antisemitizem na kampusu. Vlada je maja prekinila nadaljnjih 450 milijonov dolarjev subvencij univerzi, potem ko je že prej odpovedala 2,2 milijarde dolarjev zveznega financiranja. Pred Harvardom so zvezna sredstva že zamrznili univerzam Columbia, Pennsylvania, Brown, Princeton, Cornell in Northwestern.

Predsednik Harvarda, Alan Garber, je izjavil, da nobena vlada, ne glede na to, katera stranka je na oblasti, ne bi smela določati, kaj lahko zasebne univerze poučujejo, koga lahko sprejmejo in zaposlijo ter katere raziskovalne dejavnosti lahko izvajajo.

Norrisova je v luči Trumpove odločitve o prihodnosti elitne univerze dejala: »Zakaj bi se mednarodni študenti prijavljali za študij v ZDA, in to ne le na Harvardu, če jim ne moremo zagotoviti, da bodo lahko študij tukaj tudi končali?« Dodala je, da bo vladni ukrep pripomogel prestižnim univerzam, kot sta Oxford in Cambridge, saj se bodo najboljši izmed najboljših prijavili tja, kjer bodo pogoji najprimernejši, ZDA pa bo zaradi tega utrpela izgubo.