Študentski protesti proti vojni v Gazi so se končali z aretacijami

Na prestižni Univerzi Columbia v New Yorku je v sredo znova zavrelo. Newyorški policisti so posredovali in aretirali več deset propalestinskih protestnikov, potem ko je skupina zasedla del glavne univerzitetne knjižnice (Butler Library). Vodstvo univerze, ki je zaprosilo za posredovanje policije, je dejanja označilo za »nezaslišana«, poroča večina velikih ameriških medijev.

Dogajanje se je začelo le nekaj dni pred začetkom zaključnih izpitov. Skupina protestnikov, mnogi z maskami in palestinskimi rutami (kefijami), je vstopila v glavno čitalnico knjižnice Butler. Vzklikali so propalestinska gesla in prostor preimenovali v »Ljudsko univerzo Basela Al-Araja«, v spomin na palestinskega pisatelja, ki so ga leta 2017 ubile izraelske sile. Študentska skupina Columbia University Apartheid Divest (CUAD) je na družbenih omrežjih pozvala k podpori akcije. Poročila in fotografije, ki jih navaja Washington Post, omenjajo tudi grafite s sporočili, kot je Svobodna Gaza na inventarju knjižnice.

Z univerze so sporočili, da sta bila pri poskusu vdora množice v knjižnico poškodovana varnostnika. Začasna predsednica univerze Claire Shipman je obsodila motenje akademskih dejavnosti med pripravami študentov na izpite ter poudarila, da univerza ne bo tolerirala nasilja, antisemitizma ali kakršne koli druge oblike sovraštva in diskriminacije. Vodstvo je večkrat pozvalo protestnike v knjižnici, naj se identificirajo in mirno odidejo, a pozivov niso upoštevali.

Policijsko posredovanje in aretacije

Ker protestniki niso hoteli zapustiti prostorov, se je univerza okoli 19. ure po lokalnem času odločila zaprositi za pomoč policijo mesta New York – prvič po odmevni zasedbi stavbe Hamilton Hall aprila lani. »Prošnja za prisotnost policije ni izid, ki smo si ga želeli, a je bila nujno potrebna za zagotovitev varnosti naše skupnosti,« so pojasnili na univerzi, kjer sumijo, da so med protestniki tudi osebe, ki niso študenti, piše CNN.

Policija je nato vstopila v knjižnico in aretirala več deset ljudi, ki niso upoštevali ukazov, naj se razidejo. Številke aretiranih se v poročilih medijev razlikujejo, od najmanj 40 do več kot 70 (po podatkih študentskega časopisa Columbia Spectator). Posnetki prikazujejo policiste v opremi za obvladovanje množic, ki vklenjene protestnike vodijo iz stavbe.

Zahteve protestnikov

Skupina je ponovila svoje zahteve: finančno dezinvestiranje univerze iz Izraela, umik policije in agentov agencije za priseljevanje in carine iz kampusa ter amnestijo za vse, ki so bili disciplinsko kaznovani zaradi preteklih protestov. Njihovo sporočilo je bilo jasno: Represija rodi odpor.

Ti dogodki potekajo v ozračju močnega pritiska administracije predsednika Donalda Trumpa na ameriške univerze. Trumpova administracija univerzam, vključno s Columbio in Harvardom, očita, da ne storijo dovolj proti domnevnemu antisemitizmu na kampusih ob protestih proti vojni v Gazi. Columbii so tako pred časom zamrznili ali ukinili zvezna sredstva v vrednosti okoli 400 milijonov dolarjev. Univerza je marca letos sicer privolila v nekatere zahteve administracije glede pravil protesta in varnosti, navaja BBC.

Posebej skrb vzbujajoč vidik pritiska je usmerjenost proti mednarodnim študentom. Marca so agenti ICE na kampusu prijeli palestinskega aktivista in študenta Mahmouda Khalila, ki mu grozi deportacija, še piše CNN. Državni sekretar Marco Rubio pa je že napovedal preverjanje vizumskega statusa protestnikov, aretiranih v sredo, piše ameriški NBC.

Obtožbe o antisemitizmu so postale osrednje bojno polje v tej zgodbi. Medtem ko vodstvo univerze in administracija poudarjata svojo zavezanost boju proti antisemitizmu, številni protestniki in zagovorniki svobode govora trdijo, da se ta oznaka pogosto uporablja kot orodje za utišanje legitimne kritike izraelske politike in ameriške podpore tej politiki.