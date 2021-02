Sodišče zavrnilo pritožbo Navalnega na zaporno kazen

Moskovski sodnikje danes zavrnil pritožbo ruskega opozicijskega voditeljana razsodbo nižjestopenjskega sodišča iz začetka meseca, ki mu je naložilo dve leti in osem mesecev zaporne kazni v kazenski koloniji, ker je večkrat kršil pogojno zaporno kazen iz leta 2014.Balašov je kazen znižal za šest tednov, kolikor jih je opozicijski voditelj prestal v hišnem priporu. Tako bo zaprt nekaj več kot dve leti in pol.Navalni je na sodišču dejal, da ne obžaluje, da se je iz Nemčije, kjer je okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, sredi januarja vrnil v domovino. Ta sodni proces je označil za absurdnega in Ruse pozval, naj ukrepajo, da bo država boljša. »Rusija ne sme biti samo svobodna, ampak tudi vesela,« je dejal. Tožilci so mu medtem očitali, da je ravnal, kot da je nad zakonom in da ima »ekskluzivno pravico, da dela, kar želi«.Opozicijski voditelj bo moral sicer danes še enkrat stopiti pred sodnika. V drugem primeru je obtožen obrekovanja vojnega veterana, ki ga je lani na Twitterju označil za izdajalca. Tožilstvo zahteva globo v višini 950.000 rubljev (približno 10.700 evrov) in da se tri leta in pol pogojne kazni, ki jo je Navalni dobil leta 2014, spremeni v zapor, saj je do domnevnega obrekovanja prišlo med njegovo pogojno obsodbo.