Sojenje se je začelo brez direktorja

Začelo se je sojenje v največji industrijski aferi v novejši zgodovini Nemčije, v aferi dizelgate,ki je izbruhnila pred šestimi leti. Na zatožno klop so sedli štirje nekdanji menedžerji in inženirji Volkswagna, ki jim zgolj zaradi očitane poslovne goljufije grozi do deset let zaporne kazni. Na zatožni klopi pa ni takratnega prvega moža VW Martina Winterkorna, saj ima zdravstvene težave.