Španija štirim nizkocenovnikom izdala globe zaradi zaračunavanja prtljage

Španska vlada je štirim evropskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom naložila globe v skupni višini več kot 150 milijonov evrov. Med razlogi je zaračunavanje dodatnih stroškov za ročno prtljago, odkrili pa so tudi druge nezakonite prakse. Prevozniki so napovedali pritožbo, so poročale tuje tiskovne agencije.

»Skoraj šest let smo se borili, da bi oblasti ukrepale proti praksam, s katerimi so letalski prevozniki nezakonito napihovali svoje dobičke. Končno nam je uspelo,« je v izjavi dejal generalni sekretar Združenja za pravice potrošnikov Facua, ki je vodilo kampanjo proti po njihovih besedah spornim praksam prevoznikov, Ruben Sanchez.

Kot je pojasnil, je vlada prevoznikom globe naložila tudi zato, ker so potnike prisili k plačilu za izbiro sedežev, da bi lahko sedeli poleg svojih otrok ali drugih družinskih članov, in ker ob prodaji vozovnic na letališčih niso sprejemali plačil v gotovini.

Najvišjo kazen je prejel irski prevoznik Ryanair, ki je novembra 2018 prvi začel dodatno zaračunavati ročno prtljago, so pojasnili v združenju. Točnega zneska niso navedli. Drugo najvišjo kazen je prejel španski prevoznik Vueling, sledita EasyJet in Volotea.

Tiskovni predstavnik pristojnega španskega ministrstva je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so proti štirim nizkocenovnim prevoznikom sprožili postopke, ki so se zdaj zaključili z izrekom denarnih kazni. Ni pa navedel višine kazni in za katere prevoznike gre.

Letalski prevozniki se bodo na odločitev španskih oblasti pritožili, ker jih ocenjujejo kot »absolutno nesorazmerne«, je na novinarski konferenci napovedal vodja španskega združenja letalskih prevoznikov ALA, ki zastopa več kot 60 letalskih družb, Javier Gandara. Če bodo dodatne pristojbine ukinjene, bodo morali potniki, ki potujejo brez ročne prtljage, plačati storitve, ki jih ne potrebujejo, je dodal.

Preiskave spornih poslovnih praks so stekle potem, ko je več nizkocenovnih letalskih prevoznikov poostrilo pravila glede ročne prtljage. Po navedbah španskega pristojnega ministrstva so s tem kršili nacionalno zakonodajo, saj so se storitve, ki so bile tradicionalno vključene v ceno vozovnice, po novem zaračunavale ločeno.