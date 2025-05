Split bi lahko postal kronski dragulj HDZ

V nadaljevanju preberite:

HDZ še ni dosegel velike zmage, vendar je zato poražen SDP. Tako bi lahko na kratko komentirali prvi krog lokalnih volitev na Hrvaškem, s katerimi se je končalo volilno superleto – lani spomladi so bile na sporedu volitve za sabor, nato evropski parlament in predsedniške volitve.

Slobodna Dalmacija, časnik iz Splita, na naslovnici prinaša povzetek: V Splitu mati vseh bitk. V prvem krogu se izbirajo predstavniška telesa občin, mest in županij ter župani in predsedniki županij. Če noben kandidat ne bo dobil več kot 50 odstotkov glasov, bo čez dva tedna sledil drugi volilni krog za župane in predsednike županij.