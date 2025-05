Sojenje ministru, ki je povzročil smrtno nesrečo: trdi, da je nedolžen

Leto in pol po tragični prometni nesreči, v kateri je umrl en človek, se je danes na Hrvaškem začelo sojenje proti nekdanjemu ministru za obrambo iz vrst vladajoče HDZ, Mariu Banožiću. Obtožnica ga bremeni povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti. Banožić se je ob začetku sojenja na občinskem sodišču v Vinkovcih izrekel za nedolžnega, poročajo hrvaški mediji.

Po navedbah iz obtožnice naj bi Banožić usodnega dne vozil osebni avtomobil z neprilagojeno hitrostjo. Med prehitevanjem kolone vozil naj bi zapeljal na nasprotni vozni pas kljub zmanjšani vidljivosti zaradi goste megle in slabši preglednosti zaradi skupine vozil pred njim. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu po hrvaški zakonodaji grozi zaporna kazen do osem let.

Na današnji prvi obravnavi je Banožić izjavil, da se ne počuti krivega za očitano dejanje. Njegova odvetnica je napovedala, da bodo obrambo podrobneje predstavili po koncu dokaznega postopka, ki ga bo izvedlo sodišče. Na sodišču danes ni bilo soproge umrlega v nesreči. Odvetnik družine pokojnega je po poročanju hrvaških medijev pojasnil, da je njena odsotnost posledica težkega psihičnega stanja, vendar je napovedal, da se bo udeležila prihodnjih obravnav.

Huda prometna nesreča se je zgodila 11. novembra 2023 v jutranjih urah v bližini Vinkovcev na vzhodu Hrvaške.

Obramba nekdanjega ministra je danes predlagala zaslišanje več dodatnih prič, med katerimi je tudi novinar hrvaške televizije RTL, ki je primer podrobno spremljal in o njem poročal. Zahtevali so tudi novo prometno izvedensko mnenje in rekonstrukcijo celotnega dogodka na kraju nesreče. Državno tožilstvo je večini teh predlogov obrambe nasprotovalo z utemeljitvijo, da je dejansko stanje že dovolj pojasnjeno z dosedanjimi dokazi, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Huda prometna nesreča se je zgodila 11. novembra 2023 v jutranjih urah v bližini Vinkovcev na vzhodu Hrvaške. Takrat še aktualni minister Banožić je s svojim osebnim avtomobilom v gosti megli začel prehitevati tovorno vozilo. Pri tem je čelno trčil v kombinirano vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz nasprotne smeri. Štiridesetletni voznik kombija je v trčenju umrl na kraju nesreče, medtem ko je bil Banožić huje poškodovan in prepeljan v bolnišnico.

Hrvaški premier Andrej Plenković je Maria Banožića z mesta ministra za obrambo razrešil še isti dan, ko se je zgodila nesreča. Na položaju ga je nasledil Ivan Anušić, prav tako član HDZ.

Sodni postopek proti Banožiću bi se moral začeti že marca letos, vendar so prvo obravnavo preložili zaradi bolezni pristojne sodnice. Primer so že vse od začetka spremljali tudi številni očitki in pomisleki glede ustreznosti ukrepanja policije na kraju nesreče, poteka preiskave ter kasnejšega obtožnega postopka. Med drugim je bilo izpostavljeno dejstvo, da je od dneva nesreče do vložitve obtožnice preteklo več kot pet mesecev, obtožnica pa je bila nato potrjena šele dva dni po prvi obletnici tragičnega dogodka.