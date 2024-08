Splitski gasilci se znova borijo z ognjenimi zublji

Trenutne razmere v okolici Žrnovice v bližini Splita so resne, požar se širi proti Gornjemu Sitnemu in Donjemu Sitnemu, poroča Slobodna Dalmacija. Na območju so razglasili rdeči alarm. Kljub prizadevanjem gasilcev gašenje otežuje težko dostopen teren. Prisiljeni so gasiti s ceste, saj dostop do požara ni mogoč, ne za ljudi ne za vozila.

Za zdaj ognjeni zublji ne ogrožajo hiš in prebivalcev, gasilcem je uspelo zadržati ogenj na dovolj veliki razdalji od naselij, vendar je še vedno napeto, saj se ogenj hitro širi in situacija se lahko kadarkoli spremeni.

Požar je najaktivnejši na območju med naseljema Sitno Gornje in Sitno Donje. Znova je zagorelo v popoldanskih urah, proti večeru se je stanje poslabšalo. Gašenje dodatno otežuje veter, saj razpihuje ogenj, zato se požar širi še hitreje.

Poleg gasilcev so na terenu tudi druge službe, ki pomagajo pri koordinaciji in zagotavljanju varnosti. Policija je zaradi požara zvečer zaprla cesto Žrnovnica–Sitno Gornje–Srinjine.

Ponoči je bilo na terenu 250 gasilcev in 82 vozil za gašenje, gasil je tudi kanader. Trenutno je na terenu še okoli 80 gasilcev.