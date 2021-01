Spodnji dom ruskega parlamenta ratificiral podaljšanje pogodbe

Vladimir Putin in Joe Biden. FOTO: Alexander Natruskin/Reuters

Novi Start je še zadnja pogodba o jedrski oborožitvi med državama in zadeva omejitve glede namestitve strateških jedrskih raket. Veljavnost pogodbe poteče 5. februarja, administracija bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je bila proti podaljšanju.

Spodnji dom ruskega parlamenta je danes soglasno ratificiral podaljšanje pogodbe med Rusijo in ZDA o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem Novi Start za pet let. Predvidoma danes bodo podaljšanje pogodbe ratificirali tudi v zgornjem domu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Podaljšanje je danes podprlo 399 poslancev, nihče ni bil proti ali se vzdržal.Predsednik Rusijeje v torek v obravnavo v spodnji dom ruskega parlamenta vložil predlog zakona za podaljšanje pogodbe, potem ko sta se o tem dogovorila z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom Putin je prepričan, da je podaljšanje ukrepa korak v pravo smer v zmanjšanju napetosti v svetu. Na virtualnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma je pozdravil podaljšanje pogodbe, ampak posvaril, da se lahko mednarodne razmere »še naprej razvijajo nepredvidljivo in brez nadzora, če bomo sedeli na svojih rokah«.Sporazum z naslovom Ukrepi za dodatno zmanjšanje in omejitev ofenzivnega strateškega orožja sta 8. aprila 2010 v Pragi podpisala tedanji ameriški predsednikin njegov tedanji ruski kolega. Predvideva omejitev jedrskega arzenala Rusije in ZDA na 1550 nameščenih jedrskih konic in 800 sistemov za njihovo izstrelitev.S to pogodbo se je količina jedrskih konic, pripravljenih na uporabo, zmanjšala za dve tretjini glede na prvo pogodbo o omejitvi jedrske oborožitve (start) in za dodatnih 10 odstotkov glede na prejšnji moskovski dogovor iz leta 2002. Nista pa državi omejili števila neaktivnih jedrskih konic, ki so v skladiščih in naj bi jih bilo po ocenah še vedno več tisoč.