Spolni apartheid

»V svetovnem smislu označuje zgolj 'skok' v času, ko se koledar prilagaja, da bi nadoknadil vse tiste dodatne sekunde, ki so se v preteklih treh letih nakopičile zaradi rotacije Zemlje. To je dan časovnega uglaševanja.

A ta dan ima še eno skrivnost – vsebuje enega od resnično redkih trenutkov čudovite minljivosti in blage negotovosti, ki obstajata zgolj na samem robu stvari, vzdolž brenčeče linije kvantne verjetnosti … Dan odklenjene velike zmožnosti. Boš ali ne boš? Bi moral ali ne? Izkoristi ta dan, da narediš nekaj pomembnega, nevsakdanjega, in to tako, kot tega sicer ne bi naredil. Izkoristi priložnost in oblikuj drugačen obrazec v svojem osebnem oblaku verjetnosti.«

In? Ste 29. februar preživeli kot dan »odklenjene velike zmožnosti«, kakor ga imenuje ameriška pisateljica znanstvene fantastike Vera Nazarian v svojem Večnem koledarju navdiha. Ste občutili posebnost velikega februarskega konca, ste se vprašali »bom ali ne bom?«, ste proslavili rojstne dneve, ki se zgodijo vsako četrto leto, in preskočili časovno uganko bisekstilnega leta, kot se v nekaterih jezikih imenuje prestopno leto z »dvema šestima dnevoma«?