V nadaljevanju preberite:

»Nikoli se ne posmehuj živemu zmaju, Bilbo, ti cepec!« Tako samega sebe opozarja Bilbo Baggins – ali Bilbo Bisagin, kot nekateri prevajalci prevajajo njegovo ime v delu Hobit J. R. R. Tolkiena. In s tem izgovori stavek, ki postane značilnost romana in ljudske modrosti Medzemlja, glavne celine našega planeta v neki njegovi davni preteklosti, skriti v izmišljenem prostoru, kjer se dogaja večina Tolkienovih del.

Nikoli se ne posmehuj zmaju, ki ti potrka na vrata, kot ta kitajski zmaj, ki je prav danes (10. februarja) priletel v naše sodobno Medzemlje in nam prinesel še eno novo leto, tradicionalno kitajsko, ki ga tokrat zaznamuje najpomembnejše horoskopsko znamenje. Nikoli ne ignoriraj zmaja, ki živi v mitih in iz njih občasno pobegne, ne zato, ker bi bil hudoben, ampak zato, ker so se miti združili s stvarnostjo 21. stoletja, ki po marsičem spominja na srednji vek ali celo na nekaj še starejšega, še bolj primitivnega in še bolj iracionalnega.

Ne morem se upreti temu, da ne bi še enkrat razmišljala o zmaju, zlasti ker je v naša življenja tokrat priletel v tednu, v katerem je bil najpomembnejši dogodek Prešernov dan, proslava kulture kot esence narodne identitete. In ne morem si kaj, da ne bi znova občutila, kako zavidam Slovencem, da slavijo svojega pesnika in praznik posvečajo temu, kar vsi najbolj potrebujemo – kulturi.