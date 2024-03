Srbska vlada Trumpovemu zetu podarja porušeno stavbo generalštaba

Porušeno stavbo generalštaba nekdanje jugoslovanske vojske bo srbska vlada za 99 let brezplačno oddala najbolj znanemu zetu na svetu, poslovnežu Jaredu Kushnerju. Luksuzni hotel, nekaj sto stanovanj in muzej bodo stali pol milijarde dolarjev (461 milijonov evrov), 22 odstotkov dobička pa bo dobila srbska država. Pred možno korupcijo svarijo tako v Srbiji, kot v Združenih državah Amerike, kjer se Kushnerjev tast Donald Trump poteguje za novi predsedniški mandat.

Za preureditev prestižne lokacije v srbski prestolnici, kjer so ameriške rakete leta 1999 uničile stavbo generalštaba tedaj jugoslovanske vojske, se je pred več kot desetimi leti, še preden je postal predsednik ZDA, zanimal Donald Trump. Leta 2020, ko je Trump vladal ZDA, se je za donosno prenovo ruševine v Beogradu zanimal Richard Grenell, ki je bil tedaj kot diplomat odposlanec za območje Zahodnega Balkana, danes pa dela za Kushnerja, je poročal ameriški časnik New York Times.

Pred možno korupcijo svarijo tako v Srbiji kot v Združenih državah Amerike, kjer se Kushnerjev tast Donald Trump poteguje za novi predsedniški mandat. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Diplomat za interese Trumpovega imperija

Po sporazumu med srbsko vlado in Kushnerjevim podjetjem bi to od države dobilo v 99-letni brezplačen najem celotno zemljišče in pravico do gradnje luksuznega hotela in stanovanjskega kompleksa ter muzeja na mestu, ki mimoidoče vsak dan spomni na dneve leta 1999, ko so letala NATO zveze na čelu z ameriškim letalstvom bombardirala Beograd.

Leta 2013, dve leti, preden je kandidiral za predsednika, je Trump – Kushnerjev tast – visokemu srbskemu vladnemu uradniku dejal, da bi tam rad zgradil luksuzni hotel. Po prisegi leta 2016 je Trumo obljubil, da ne bo sklepal nobenih novih poslov v tujini, vendar ta obljuba ne velja večno in sploh ne za prijatelje in člane Trumpove družine.

Richard Grenell, ki ga je prav Trump postavil za posebnega odposlanca na Balkanu, se je med Trumpovim mandatom v Srbiji pogovarjal o tem projektu, poroča New York Times in se pri tem sklicuje na podatke, ki so jih pridobili od vira v Srbiji.

Opozicijski poslanec Aleksandar Jovanović Ćuta je Srbijo v nedavnem pogovoru za Delo označil kot švedsko mizo, Vučića pa kot natakarja, ki streže gostom, ki si karkoli že iz Srbije zaželijo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Spomenik korupciji

»Umrl sem od smeha. Bral sem v nekem časopisu, da sem izrabil politični vpliv na Trumpa in sem tako podkupil Ameriko ali nekoga v Ameriki. Jaz sem čudež, Neverjetno, kaj vse zmorem,« je v odzivu na članek v New York Timesu dejal predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Opozicijski poslanec Aleksandar Jovanović Ćuta, ki je Srbijo v nedavnem pogovoru za Delo označil kot švedsko mizo, Vučića pa kot natakarja, ki streže gostom, ki si karkoli že iz Srbije zaželijo, je bil do predaje kraja, kjer so ljudje umirali pod ameriškimi raketami, kritičen. Kot je dejal, se je za posel z Američani dogovoril nekdanji finančni minister Siniša Mali in Vučić je to potrdil, še da Mali posle izpelje resno in odgovorno.

»Podarjanje zemljišča za gradnjo komercialnih objektov komurkoli je vedno in povsod korupcija. Brez izjeme. Mi se ne smemo ubadati z interesi tistega, ki izvaja korupcijo. Vsak, ki daje podkupnino, ima svoj interes. Bolj je pomembno to, da je v tem primeru prišlo do korupcije kot to, zakaj je do tega prišlo,« je ta posel opisal beograjski odvetnik in politični aktivist Čedomir Stojanović.

»Obstaja tisoče razlogov, zakaj bi neki kriminalec želel podkupiti predsednika Amerike. In ko kdo vpraša, zakaj želi Vučić podkupiti Donalda Trumpa, je odgovor, da je Trump bil predsednik ZDA in je zdaj eden od dveh kandidatov za isti položaj,« poudarja Stojanović, ki dvomi v uspeh tega projekta. Če pa bo uspel, bo v njem videl spomenik korupciji.