Proaktivni molk cerkvenega vodstva

Hrvaški stranki Most je menda uspelo zbrati podpise za razpis referenduma o obvezni uporabi potrdil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Vse oči so zdaj uprte v to stranko, ki se je s pobudo za referendum odločno uprla vladi desnosredinskega Andreja Plenkovića in njegovim potezam v boju proti epidemiji. Plaz upora se je sprožil, ne glede na to, kako se bo o referendumskem vprašanju odločilo ustavno sodišče. Posebna vloga pri tem pripada hrvaški katoliški cerkvi.