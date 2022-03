Stoletje z lastnostmi volka bojevnika

V nadaljevanju preberite:

Ko se demokratični dialog v predvolilni kampanji v eni od najrazvitejših držav na svetu spusti tako nizko, da en kandidat drugemu reče, da uporablja taktiko Hitlerja in Mussolinija, ta pa nato tekmeca razglasi za »diktatorja« in »prazno konzervo«, se je treba vprašati, kaj se dogaja z demokracijo in ali bo ta glavno vodilo »azijskega stoletja«, ki se pravkar začenja. Omenjena izmenjava »komplimentov« je potekala te dni, torej pred sredinimi predsedniškimi volitvami v Južni Koreji.