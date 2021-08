Strache obsojen zaradi korupcije

Sodišče na Dunaju je danes nekdanjega avstrijskega podkanclerja in vodjo svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christiana Stracheja spoznalo krivega korupcije in ga obsodilo na 15 mesecev pogojne kazni. V zameno za spremembo zakonodaje v korist zasebni kliniki naj bi FPÖ prejela 10.000 evrov. Strache obtožbe sicer zavrača.



Tožilstvo je v obtožbi trdilo, da je bivši podkancler s spremembo zakonodaje zasebni kliniki pomagal, da je postala del sklada za financiranje zasebnih klinik, ki omogoča delno povračilo sredstev iz državne blagajne. V povezavi s primerom je sledila tudi donacija FPÖ v višini 10.000 evrov.



Poleg Stracheja so za krivega spoznali tudi vodjo klinike Walterja Grubmüllerja, ki je obsojen na 12 mesecev pogojne zaporne kazni.



