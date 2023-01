Strah in pogum evropske politike

V nadaljevanju preberite:

Čeprav razprave o vojaški pomoči Ukrajini niso tema za uradno zasedanje zunanjih ministrov EU, je bilo vse drugo v senci vprašanja tankov leopard 2, predvsem nejasne drže in oklevanja Nemčije pri njihovi dobavi žrtvi ruske agresije.

Zunanja ministrica Annalena Baerbock je v nedeljo v Parizu zatrdila, da Nemčija ne bo nasprotovala temu, da Poljska pošlje Ukrajini leoparde. Ker so ti tanki nemški proizvod, druge države za izvoz potrebujejo odobritev Berlina. V Bruslju je bila o tem že bolj zadržana. Ne glede na to je bila drža Berlina jasna, češ, enajst mesecev po začetku brutalne vojaške agresije Rusija vztraja pri načrtu, da bo uničila Ukrajino. Kaj o vsem menijo ministri drugih držav in kaj se dogaja s Črno goro?