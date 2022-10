Zahod soočen z dvema sovražnima jedrskima silama

V nadaljevanju preberite:



Zgodovina bo morda za veliko zunanjepolitično napako nekdanje demokratske administracije predsednika Baracka Obame in podpredsednika Joeja Bidna označila prazno upanje, da bodo svetovni diktatorji brez pritiska spoštovali na pravilih temelječo mednarodno ureditev. To so ZDA, Evropa in drugi spoznali po februarskem ruskem napadu na Ukrajino, potem ko leta 2014 nihče ni ustavil zavzetja Krima. Biden se kot predsednik veliko odločneje spoprijema z agresivno Rusijo, v vse bolj imperialistično silo pa se spreminja tudi Kitajska, in nova ameriška varnostna strategija poskuša odgovarjati na nove grožnje.