Strah pred jedrsko apokalipso 60 let pozneje

Mlajše generacije ne morejo verjeti, da Rusija straši z jedrsko vojno, najstarejše pa še pomnijo grozljiv oktober pred 60 leti zaradi kubanske raketne krize. Leta 1962 so se ZDA in Sovjetska zveza opazovale prek muhe na jedrski puški, a je tedaj zmagal razum in sovražni velesili sta se odpravili na pot nadzora nad uničujočim orožjem. Danes se svet boji, da se ruski predsednik Vladimir Putin nagiba v nasprotno smer.