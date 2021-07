Strah pred novo pribežniško krizo

V nadaljevanju preberite:

Zaradi navala afriških in azijskih pribežnikov iz Belorusije je sosednja Litva drastično omejila pravice prosilcev za azil, na meji so začeli postavljati ograjo, litovskim obmejnim organom so priskočili na pomoč kolegi iz evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, v Vilniusu pa svarijo, da bodo tudi ostale članice EU, kakor na primer Nemčija, kmalu spet doživele val za valom nezakonitih migrantov, če Evropi ne bo uspelo zaustaviti »hibridne vojne« dolgoletnega beloruskega trdorokega voditelja Aleksandra Lukašenka.