Strah pred stranskimi učinki lepih namenov

V nadaljevanju preberite:

Nekateri drugi ameriški milijarderji so z gigantskim ogljičnim odtisom leteli v Glasgow na čaj z britanskim princem Charlesom (ki je na Škotsko tudi priletel z zasebnim letalom) in Amazonovemu Jeffu Bezosu, ki ga je doletela ta čast, očitajo tudi praznovanje rojstnega dneva še enega milijarderja Billa Gatesa na gigantski jahti pred turško obalo, na katero so povabljence vozili s helikopterji. Biden lahko povorko s 85 avtomobili po Rimu ter štiri letala za prevažanje sebe in svojega spremstva opraviči vsaj s svojo vlogo v mednarodnih odnosih, ta pa zaradi tega ni prav nič lažja.