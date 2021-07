Supersila brez (veliko) olimpijskih medalj

V nadaljevanju preberite:

Na olimpijskih igrah v Tokiu si športniki sami obešajo medalje okoli vratu. Vemo, zakaj. A večkrat ko spremljam to nenavadno olimpijsko ceremonijo, bolj se mi zdi, da se tudi v politični tekmi supersile same ovenčajo z lovorikami in si na prsi obešajo odličja. Tako se začne geopolitična arhitektura vsake globalne ureditve.