Svetovna tekma za prevlado nad čipi

S ponedeljkovim virtualnim vrhom strokovnjakov za nacionalno varnost in vodilnih gospodarstvenikov v Beli hiši se integrirana vezja uvrščajo med prioritete ameriške domače in zunanje politike. Svetovalci predsednika Joeja Bidna govorijo o kritičnih ranljivostih za nacionalno varnost ter strateških pozicijah za ameriško vodstvo v 21. stoletju in nihče ne pretirava.