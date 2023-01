Tajne dokumente našli tudi v nekdanji Bidnovi pisarni

Odvetniki predsednika ZDA Joeja Bidna so sporočili, da so v pisarni, ki jo je pred leti uporabljal kot podpredsednik ZDA, odkrili nekaj zaupnih dokumentov, ki so jih poslali Nacionalnim arhivom. Tam za dokumente sploh niso vedeli, ampak so vseeno pravosodno ministrstvo ZDA zaprosili, naj zadevo razišče.

Novico je v ponedeljek objavila televizija CNN, dokumente pa so našli že lani novembra, in sicer v zaklenjeni omari pisarne v Washingtonu, ki so jo praznili pred predajo novim najemnikom. Biden je pisarno uporabljal v navezi z Univerzo Pensilvanije, kjer je bil od leta 2017 do leta 2019 častni profesor.

Vsega skupaj gre za okrog deset dokumentov, ni pa jasno, zakaj so bili tam. Biden bi jih moral ob odhodu s položaja podpredsednika ZDA predati Nacionalnim arhivom. Bidnov odvetnik Richard Sauber je dejal, da Bela hiša sodeluje z Nacionalnimi arhivi in pravosodnim ministrstvom.

Bidnov predhodnik Donald Trump je po odhodu s položaja odnesel s seboj najmanj 320 zaupnih dokumentov, njihova odtujitev pa je del preiskave posebnega tožilca Jacka Smitha.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy se ni opredelil, ali bodo v kongresu sprožili preiskavo glede dokumentov pri Bidnu, vendar pa je dejal, da to odkritje kaže, da so s podobnim primerom pri Trumpu sila pretiravali. »To je človek, ki je bil na položajih 40 let. Trump pred tem sploh ni bil na nobenem,« je dejal McCarthy.

Bidnovi odvetniki so sicer dokumente takoj, ko so jih našli, predali Nacionalnim arhivom, ki dokumentov niso pogrešali. Pri Trumpu pa so Nacionalni arhivi zahtevali, naj Trump vrne dokumente, ki jih je neupravičeno odnesel. Trump je del dokumentov vrnil, del pa jih zadržal in pravosodno ministrstvo je moralo ponje s sodnim nalogom.

Trump se odkritja pri Bidnu veseli in zahteva preiskavo in racijo FBI, kot so jo izvedli pri njem avgusta lani v Mar-a-Lagu na Floridi.