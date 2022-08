Česa ameriška roka pravice obtožuje Trumpa

Nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa med drugim sumijo po zakonodaji o vohunstvu, kaže nalog za preiskavo njegovega domovanja v Floridi, ki so ga končno predstavili javnosti. Agenti zveznega preiskovalnega urada FBI, ki so v ponedeljek vstopili v Mar-a-Lago, so s seboj odnesli okrog dvajset škatel dokumentov, Trump pa zagotavlja, da noben ni bil zaupen. Med njimi so po medijskih informacijah tudi pomilostitev tesnega privrženca Rogerja Stona in podatki o francoskem predsedniku, Washington Post pa je pisal o dokumentih o jedrskem orožju.

Nalog za preiskavo poleg zbiranja, prenosa ali izgube vojaških informacij omenja tudi uničevanje, spreminjanje in ponarejanje podatkov v zveznih preiskavah, odgovornost za vstop agentov FBI v Trumpovo floridsko delovanje pa je prevzel demokratski pravosodni minister Merrick Garland.

Trump je poudaril, da je predsednik države pristojen za določanje, kaj so tajni dokumenti in kaj ne, zamisel, da ima večje pristojnosti »kakšen birokrat, ki preklada papirje«, pa je zanj absurdna. Namignil je tudi prepričanje, da mu bodo kaj podtaknili.

Nekateri že ugibajo, ali bo zvezna policija spet enkrat pomagala izvoliti Donalda Trumpa. FOTO: Jim Bourg/Reuters

»To me spominja na Steelov dosje!« je na družbenih omrežjih omenjal informacije nekdanjega britanskega vohuna o domnevnem ruskem izsiljevanju, ki jih preiskava nekdanjega direktorja FBI Roberta Muelerja ni dokazala.

Pogosto obsoja tudi dve neuspešni ustavni tožbi ter preiskavo o vdoru svojih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki tudi še ni prinesla odločilnih dokazov proti njemu. Dokazi za ponedeljkovo racijo morajo biti več kot prepričljivi, poudarjajo številni ameriški komentatorji, saj so pri FBI- ju prestopili vse dosedanje meje preiskav pri predsedniku države.

Nekateri že ugibajo, ali bo zvezna policija spet enkrat pomagala izvoliti Donalda Trumpa, tako kot je nekdanji direktor James Comey leta 2016 naredil z odločitvami o izginulem elektronskem dopisovanju demokratske kandidatke Hillary Clinton. Drugi verjamejo, da lahko nekatere od obtožb, če jih bodo dokazali, 45. predsedniku ZDA preprečijo ponovno predsedniško kandidaturo ali ga celo spravijo v zapor. Trump še vedno prepričljivo prevladuje v republikanski stranki.