Talibom blokirali dostop do denarja

Talibi preprečujejo dostop do letališča v Kabulu, ki ga še nadzorujejo ZDA

Letališče v Kabulu, od koder številne države nadaljujejo evakuacijo svojih in afganistanskih državljanov, nadzoruje približno 4500 ameriških vojakov, vendar pa vse poti do letališča nadzorujejo talibi. Ti so okrog letališča vzpostavili kontrolne točke, predvsem Afganistancem pa preprečujejo dostop do letališča, poročajo tuje tiskovne agencije. Ljudem ne dovolijo vstopiti na območje letališča, med drugim tudi tistim, ki imajo za to potrebne dokumente, streljajo v zrak in tepejo ljudi s puškami. Talibi so potrdili, da so streljali v zrak, da bi pregnali množico.



Številni Afganistanci se v obupnem poskusu pobega iz države, potem ko so talibi v nedeljo prevzeli nadzor, še naprej skušajo prebiti do letališča. Vendar talibi Afganistancem brez potnih listin ne dovolijo dostopa na območje letališča, težave imajo tudi tisti z veljavnimi dokumenti, poroča britanski BBC.



ZDA so v sredo sporočile, da so se talibi odrekli obljubam, da bodo Afganistancem, ki so sodelovali z Združenimi državami in njihovimi zavezniki, dovolili odhod iz države. ZDA pričakujejo, da bodo vsem ameriškim državljanom, vsem državljanom tretjih držav in vsem Afganistancem, ki želijo oditi, omogočili varno in brez nadlegovanja. Talibski voditelji so sicer v zadnjih dneh večkrat zatrdili, da se ne bodo maščevali svojim nasprotnikom. Tiskovni predstavnik talibov Zabihulah Mudžahid je v torek dejal, da se bo novi režim "pozitivno razlikoval" od tistega, ki je vladal v obdobju od 1996 do 2001.

Medtem ko talibi vzpostavljajo oblast v Afganistanu, so jim ZDA in druge zahodne inštitucije blokirale dostop do državnih finančnih sredstev. To po oceni strokovnjakov predstavlja velik pritisk na skrajneže, saj je Afganistan kot ena najrevnejših držav v veliki meri odvisen od tuje pomoči.Ameriška vlada in ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) naj bi po poročanju ameriških medijev že zamrznili več milijard dolarjev rezerv v valuti afgani. Vlada ameriškega predsednikanaj bi že preklicala pošiljko dolarjev, ki so jo prejšnji teden poslali v Afganistan.ZDA pa blokirajo tudi dostop talibov do vladnih računov, s katerimi upravljajo Fed in druge ameriške banke. Skušajo tudi preprečiti, da bi se skrajneži dokopali do skoraj 500 milijonov dolarjev rezerv pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF).Ta je sicer v sredo že napovedal, da bo začasno prekinil vso pomoč Afganistanu, saj da obstaja negotovost glede priznavanja talibke vlade. Tudi drugi večji donatorji so že nakazali, da bodo verjetno prekinili financiranje.Guverner afganistanske centralne banke, ki je zbežal v tujino, je v sredo tvitnil, da je v ameriški centralni banki okoli sedem milijard dolarjev rezerv. Dve milijardi rezerv pa je drugod po svetu. »Glede na to, da so talibi na mednarodnem seznamu sankcij, se pričakuje (...) da bodo takšna sredstva zamrznili in da ne bodo na voljo talibom,« je zapisal.»Afganistan je zelo odvisen od tuje pomoč. Tuja pomoč je okoli desetkrat višja od tega, kar je uspelo talibom zbrati z lastnim financiranjem,« je za AFP povedala strokovnjakinja za Afganistan z inštituta BrookingsLani je tuja finančna pomoč predstavljala skoraj 43 odstotkov afganistanskega bruto domačega proizvoda (BDP). Po oceni strokovnjakov bi lahko imel finančni pritisk ključno vlogo za Zahod v odnosu s talibi. Talibi večino sredstev dobijo preko kriminalnih aktivnosti, kot je gojenje maka za proizvodnjo heroina in tihotapljenje drog. Nekaj sredstev dobijo tudi z ugrabitvami in izsiljevanjem. Letno naj bi skrajneži tako dobili od 300 milijonov do 1,5 milijarde na leto, je razvidno iz poročila odbora Varnostnega sveta ZN za sankcije iz leta 2020.