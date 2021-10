Talibi nizozemske tolmače pozvali na sodišče

Talibi so na sodišče pozvali tolmače, ki so pred njihovim prevzemom oblasti delali za Nizozemsko, je v petek poročala nizozemska javna televizija NOS. Talibi so tolmačem zagrozili, da bodo v primeru, da se na poziv ne odzovejo, kaznovali njihove družinske člane. Tolmači se pred talibi skrivajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibi so v pozivu, ki ga je objavila nizozemska televizija, zapisali, da bodo v primeru, da se tolmači ne pojavijo na sodišču, njihovi družinski člani »hudo kaznovani, da bodo druge izdajalce naučili lekcijo«.



Eden izmed prejemnikov poziva je v preteklosti v Afganistanu delal za Europol, poroča NOS. Talibi ga v pismu obtožujejo, da je od tujcev prejemal nečastni in prepovedani denar.



»Maščevali se bomo. Če ne bomo mogli priti do vas, bomo račune poravnali z vašimi bližnjimi,« so talibi v drugem pismu opozorili tolmača, ki ga obtožujejo, da je odgovoren za smrt nekaterih talibskih borcev.



Pisma so bila zapečatena in vse kaže na to, da so jih zares odposlali talibi, poročanje televizije NOS povzema AFP.

Talibi so junija zagotovili, da so Afganistanci, ki so delali za tuje sile, varni in da jim ni treba oditi iz države. Pozvali so jih, naj se za svoja pretekla dejanja pokesajo in obljubijo, da v prihodnje ne bodo več sodelovali pri takšnih dejavnostih. Po prevzemu oblasti so razglasili splošno amnestijo vsem, ki so delali za nekdanjo vlado, vključno z vojsko in policijo. Toda kljub obljubam so talibi izsledili ljudi, ki so sodelovali s tujimi silami, v zaupnem poročilu navajajo Združeni narodi.

