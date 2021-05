Taljenje časa in razpoke v obrambi pred virusom

V nadaljevanju preberite:

Petnajst znanstvenikov prostovoljcev je v letošnji pomladi 40 dni in prav toliko noči preživelo v podzemeljski jam i na jugozahodu Francije – brez sončne svetlobe, brez ure in brez slehernih stikov z življenjem zunaj jame. Niso vedeli, kdaj se bo končalo njihovo bivanje v izolaciji, ker je bilo to odvisno od druge skupine znanstvenikov, ki so teh sedem žensk in osem moških spremljali prek senzorjev, pritrjenih na njihovih telesih.