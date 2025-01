Palestinci se po dogovoru o izpustitvi talcev vračajo na sever Gaze

Razseljeni Palestinci so se danes začeli vračati na sever Gaze, potem ko sta Izrael in islamistično gibanje Hamas dosegla dogovor o izpustitvi še šestih izraelskih talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu z dogovorom Izrael danes civilistom omogoča dostop do severa Gaze, je uradnik na notranjem ministrstvu v palestinski enklavi potrdil za AFP.

Izrael je dostop do severa enklave blokiral desettisočim ljudem. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo pozno zvečer naznanil dogovor o izpustitvi šestih talcev v zameno za dovoljenje, da se Palestinci vrnejo na sever razdejane enklave. Trije bodo izpuščeni v četrtek, trije pa v soboto.

Izrael je namreč pred tem ta konec tedna blokiral množico več deset tisoč Palestincev, ki so se hoteli vrniti na svoje domove na severu. Vztrajal je, da civilistom ne bodo dovolili prehoda, dokler palestinske oborožene skupine iz ujetništva ne spustijo civilistke, ki bi jo morali po izraelskih navedbah predati že v soboto.

Na posnetkih blizu t. i. koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, je bilo v nedeljo videti veliko množico ljudi, ki je ob morju čakala, da se lahko vrne na sever enklave.

Svojo lastnino prenašajo v plastičnih vrečkah in predelanih žakljih za moko. FOTO: Eyad Baba/AFP

Koridor Necarim je sedem kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Sever Gaze je bil v več kot 15 mesecih agresije podvržen najbolj uničujočim izraelskim napadom, razmere pa so bile še posebej hude v zadnjih mesecih pred sprejetjem dogovora o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in Hamasom.

Slovenija se ne strinja z razseljevanjem

Slovenija se ne strinja s prisilnim razseljevanjem palestinskega ljudstva, je v luči izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa o »očiščenju« Gaze pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Na tovrstne predloge bi se morala po njenem mnenju ostro odzvati tudi EU.

»Nikakor se ne strinjamo s prisilnim pregonom, razseljevanjem palestinskega ljudstva,« je povedala ministrica. Spomnila je, da je Slovenija lani priznala suvereno in neodvisno Palestino, in dodala, da imajo Palestinci pravico do svojega ozemlja.

Tanja Fajon na zasedanju varnostnega sveta ZN na temo razmer na Bližnjem vzhodu 20. januarja 2025 FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Možnost prisilne preselitve Palestincev iz Gaze v Egipt in Jordanijo, kot je predlagal Trump, je ministrica označila za absolutno nesprejemljivo. Dodala je, da bi lahko pri tem šlo za »grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava«. »Mislim, da moramo kot Evropska unija zelo ostro nastopiti proti temu,« je poudarila.

Novi ameriški predsednik je v soboto predlagal »očiščenje« Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Ta premestitev, ki jo je predlagal v luči obsežnega uničenja palestinske enklave, bi lahko bila začasna ali trajna, je dejal v pogovoru z novinarji na predsedniškem letalu.

Palestinski predsednik Mahmud Abas in palestinsko islamistično gibanje Hamas sta zavrnila Trumpov predlog. Prav tako so nasprotovanje temu izrazili v Jordaniji in Egiptu. Na drugi strani se je s predlogom strinjal izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič.