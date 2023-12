Tegobe financiranja nemškega kontingenta v Latviji

V nadaljevanju preberite:

Od leta 2027 bo v Latviji stalno nameščenih 5000 nemških vojakov in vojakinj, a v latvijski vladi so zaskrbljeni zaradi naraslih stroškov financiranja namestitve vojakov in njihovih družin. Zaupne depeše kažejo, da od nemške vlade pričakujejo, da bo prevzela večji del stroškov izgradnje nastanitvenih zmogljivosti.