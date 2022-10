Zeleni kot največji podporniki oboroževanja

V nadaljevanju preberite:

Nemški Zeleni in njihovi volivci so daleč največji zagovorniki oboroževanja Ukrajine v boju z Rusijo. V stranki podpirajo tudi pošiljanje težje oborožitve, kot so na primer tanki sodobne zahodne izdelave, četudi ob dogovoru z zavezniki, pa vendar so pri tem med najglasnejšimi. Kar 95 odstotkov njihovih volivcev je na vprašanje, ali je potrebno Ukrajino podpirati tudi ob rasti cen plina, odgovorilo z da. Tako visoke enotnosti ni med volivci nobene druge stranke. So Zeleni odstopili od svojih temeljnih vrednot pacifizma? Ne. Zagovoranjanje oboroževanja Ukrajine je skladno s temeljnimi vrednotami Zelenih: človekovimi pravicami, mednarodnim pravnim rednom, enakopravnostjo, svobod izražanja, demokracijo... Z vsem, proti čemur se bori ruski predsednik Vladimir Putin.