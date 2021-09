Teksaški zakon o splavu diskriminacija najslabše vrste

Strukturna diskriminacija na podlagi spola in spolnosti

Protest proti teksaškemu zakonu o abortusu se je razširil tudi na New York. FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Pravosodno ministrstvo ZDA napovedalo zaščito ustavnih pravic žensk

Ameriška zvezna država Teksas je postala tarča ostrih kritik strokovnjakov za človekove pravice pri Organizaciji združenih narodov, poroča britanski Guardian. Tamkajšnji novi zakon, ki je začel veljati prejšnjo sredo in izrazito oži pot do splava, namreč po njihovem prepričanju krši mednarodno pravo s tem, ko ženskam jemlje nadzor nad njihovimi telesi in ogroža njihovo zdravje.Spomnimo, teksaški zakon prepoveduje splav po šestih tednih nosečnosti , zasebniki – lahko popolni neznanci – pa bodo lahko vložili tožbo proti vsakomur, ki bi ženski pomagal pri splavu oziroma ga izvedel. V primeru uspeha bodo iztržili najmanj 10.000 dolarjev (okrog 8500 evrov). Zakonodaja tudi ne dovoljuje izjem v primeru posilstva ali incesta, dovoljena izjema je le nevarnost za življenje nosečnice., odvetnica in strokovnjakinja za človekove pravice iz Nepala, ki predseduje delovni skupini OZN za diskriminacijo proti ženskam in deklicam, je zakon označila za »strukturno diskriminacijo na podlagi spola in spolnosti najslabše vrste«.Opozarja, da bo zakon odprl vrata nelegalnim splavom, ženske pa potisnil v iskanje načinov, ki bodo ogrožali njihovo zdravje. »Splav bo zaradi novega zakona nevaren, tudi smrten, pred ženske in deklice bo postavil serijo tveganj. Zakon je globoko diskriminatoren in krši številne pravice, ki jih zagotavlja mednarodno pravo,« je prepričana.Kot ena iz skupine petih neodvisnih strokovnjakov, ki jih je OZN v Ženevi angažiral za boj proti diskriminaciji žensk v svetu, je izjemno kritična tudi do vrhovnega sodišča ZDA, ki bi lahko prejšnji teden zaustavilo uvedbo zakona, a je proti temu glasovalo pet sodnikov, za pa štirje.Proti zakonu se je opredelil ameriški predsednik, ko je po odločitvi na vrhovnem sodišču začel veljati, pa so na zveznem pravosodnem ministrstvu napovedali, da si bodo prizadevali za varnost vseh, ki bodo v Teksasu iskali možnost za splav. Pravosodni ministerje zagotovil, da preučujejo vse možnosti zaščite ustavnih pravic žensk, vključno s pravico do splava.Napovedal je tudi pravno podporo klinikam za splave, ki bodo tarče novega zakona, oziroma pravni boj proti vsem, ki bodo kršili tako imenovani zakon FACE, ki od sprejetja leta 1994 prepoveduje vsakršne grožnje ali nasilje proti komurkoli, ki išče zdravstvene storitve na področju reproduktivne medicine. Običajno se to nanaša na možnost splava.Lani so v Teksasu opravili okoli 55.000 splavov, od teh okoli 1200 pri ženskah, ki niso bile rezidentke te zvezne države ZDA.