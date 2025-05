Migracijski pritisk na EU se zmanjšuje, najbolj na poti čez Zahodni Balkan

V nadaljevanju preberite:

Da se migracijski pritisk na EU že dlje časa zmanjšuje, kažejo analize evropske mejne agencije Frontex. Tako se je število nedovoljenih vstopov v prvem četrtletju letos v primerjavi z lanskim zmanjšalo za 31 odstotkov. Najbolj drastičen je bil padec na migracijski poti čez Zahodni Balkan, kjer je bilo prehodov skoraj dve tretjini manj.

Tudi med ciljnimi državami je opaziti tektonski premik. Tako februarja največ prošenj ni bilo v Nemčiji, ki je tradicionalno prvi cilj, temveč v Franciji (največ prosilcev iz Ukrajine, s Haitija in iz Afganistana) in Španiji, kamor je prišlo največ Venezuelcev, Kolumbijcev in Malijcev. V Sloveniji je bilo februarja po podatkih EUAA vloženih 290 prošenj, največ prosilcev pa je bilo iz Maroka, Egipta in Alžirije.