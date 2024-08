Telegram: Absurdno je trditi, da je lastnik odgovoren za zlorabe platforme

Iz podjetja Telegram so včeraj, po aretaciji njihovega soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Pavla Durova, sporočili, da delujejo v skladu z zakonodajo EU. V podjetju s sedežem v Združenih arabskih emiratih menijo, da je absurdno trditi, da je lastnik aplikacije za sporočanje odgovoren za zlorabe platforme.

Devetintridesetletnega Durova so aretirali v soboto na letališču Le Bourget severno od Pariza, potem ko je prispel iz azerbajdžanske prestolnice Baku. Francoske oblasti ga obtožujejo, da ni sprejel zadostnih ukrepov za omejevanje kriminalnega delovanja na svoji platformi.

Omrežje je imelo julija letos več kot 950 milijonov aktivnih uporabnikov. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp

»Telegram spoštuje zakone EU, vključno z Aktom o digitalnih storitvah,« so v nedeljo prek lastnega omrežja sporočili iz podjetja in dodali, da je moderiranje Telegrama v skladu s sprejetimi standardi. Durov po njihovem mnenju nima ničesar za skrivati in redno potuje v Evropo.

Lastnik omrežja Telegram za šifrirano sporočanje s sedežem v Dubaju je svojo aplikacijo predstavljal kot alternativo velikim platformam v lasti ZDA, ki so bile deležne številnih kritik zaradi komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov uporabnikov. Telegram se je na drugi strani zavezal, da nikoli ne bo razkril nobenih podatkov o svojih uporabnikih.

