Tesla mora zaradi rasizma nekdanjemu delavcu plačati 3,2 milijona dolarjev

Nekdanji temnopolti delavec v podjetju Tesla je dobil tožbo, ki jo je vložil zaradi rasnega nadlegovanja. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla mu mora plačati skoraj 3,2 milijona dolarjev, piše BBC.

Zvezna porota je ugotovila, da je bil Owen Diaz, ki je bil med letoma 2015 in 2016 operator dvigala v tovarni Fremont, v tem obdobju izpostavljen rasno sovražnemu delovnemu okolju.

Samo plačilo – dobre tri milijone dolarjev – je bilo znižano za kar 98 odstotkov od prvotnega zneska, ki je znašal 137 milijonov dolarjev. Sodnik je lani odločil, da je bil začetni znesek previsok.

V ponedeljek so Diazu dodelili tri milijone dolarjev odškodnine in 175.000 dolarjev odškodnine za čustveno stisko, navaja BBC.

»Če bi nam dovolili predložiti nove dokaze, bi bila razsodba nična,« pa je tvitnil glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk. »Porota je naredila vse, kar je lahko z informacijami, ki jih je imela. Spoštujem njihovo odločitev,« je dodal. Musk sicer ni navedel podrobnosti o tem, kakšne nove dokaze naj bi Tesla predstavila.

Elon Musk. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Rasistične žaljivke in rasistični grafiti

V prvotni tožbi je Diaz trdil, da so afroameriški delavci v tovarni proizvajalca električnih vozil v Fremontu v Kaliforniji »naleteli na prizor naravnost iz obdobja Jima Crowa«. Dejal je, da se tam temnopolti delavci redno srečujejo z rasističnimi žaljivkami in rasističnimi grafiti v kopalnicah. V tožbi je navedeno tudi, da so zaposleni območja, kjer je delalo temnopolto ali afroameriško osebje, označevali z rasističnimi zgodovinskimi imeni, kot je nasad oziroma plantaža.

Trdil je, da je en delavec slišal rasistične žaljivke tudi od 50- do stokrat na dan.

Leta 2021 je v povezavi s temi trditvami zvezno sodišče v San Franciscu že ugotovilo, da Tesla kljub pritožbam nadzornikom ni sprejela razumnih korakov za boj proti zlorabam. Porota je takrat Diazu prisodila 137 milijonov dolarjev odškodnine, a je Tesla sodbi oporekala.

FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Aprila 2022 je ameriški zvezni sodnik znižal Diazovo odškodnino na 15 milijonov dolarjev in dejal, da je odškodnina, o kateri so se pred tem odločili porotniki, »izjemno visoka«.

Bernard Alexander, Diazov odvetnik, je prejšnji teden dejal: »Pogled Diaza na svet se je trajno spremenil. To se zgodi, ko nekomu vzamete varnost.«

Odvetnik Alexander je porotnike pozval, naj njegovi stranki dodelijo skoraj 160 milijonov dolarjev odškodnine. Vendar je Teslin odvetnik Alex Spiro trdil, da Diazovi odvetniki niso dokazali, da je Tesla povzročila kakršno koli resno, dolgotrajno škodo.