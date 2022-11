Kam bo odletela ptica?

V članku preberite:

Kako si Musk predstavlja, da bo z nakupom Twitterja pomagal človeštvu in skupnemu dobremu, še ni čisto jasno. Kako se bo obnašal do avtoritarnih držav, ki družbene medije cenzurirajo ali jih uporabljajo za dezinformacije? Med najhujšimi kršiteljicami sta Kitajska in Rusija, s katerima je Musk poslovno močno povezan – Tesla ima na Kitajskem veliko in uspešno tovarno ter velikanski trg, Rusija pa skriva pomembne surovine za proizvodnjo električnih avtomobilov, vključno z litijem, aluminijem in nikljem.

Opogumljen z dejstvom, da bo lastnik vplivne družabne platforme, se je zadnje čase s tviti vmešal tudi v zunanje politike držav. Predlagal je na primer, da bi se mir v Ukrajini lahko kmalu pokazal na obzorju, če bi ta Krim predala Rusiji, prav tako je imel laično mnenje o tem, kako preprečiti vojno za Tajvan. V vojno v Ukrajini pa je tako ali tako že vmešan, saj ji s satelitskim internetom starlink pomaga pri obrambi. Je Musk nekakšen dvojni agent, ki ima v vseh teh konfliktih le poslovne cilje? Ali pa je zgolj muhasti milijarder, ki na to, kaj izreče in kakšne posledice lahko povzročijo njegove besede, pazi še manj kot Kanye West oziroma Ye.