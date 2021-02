Težki dnevi Ursule von der Leyen

V nadaljevanju preberite:

Preboja v zagonu cepljenja na stari celini še ni. Počasno sklepanje pogodb s proizvajalci, preskromen finančni vložek, premajhne proizvodne zmogljivosti. To je le nekaj dejavnikov, ki so povzročili težave in zamude. Obramba Ursule von der Leyen pred kritikami doslej ni bila prepričljiva. Veliko zaostajanje EU najbolj jezi premožne in vplivne države članice. Koristi skupnega naročanja so najbolj očitne za male in finančno šibkejše.