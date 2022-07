Tiho korakanje kitajske vojske

V nadaljevanju preberite:

Med vrhunskim srečanjem voditeljev držav Bricsa, ki je potekalo pred dvema tednoma, je bilo znova zastavljeno vprašanje, ali bi morala ta skupina ustanoviti tudi vojaški blok, ki bi branil interese vseh njenih članic, tako kot to počne Nato.

Gre za predlog, ki ga je podala Deželna stranka (Land Party) v Južni Afriki, katere program je bil izpeljan iz razvojne politike Komunistične partije Kitajske, poleg tega pogosto govori v imenu kitajskega partijskega vodstva, zlasti ko gre za nadaljnji razvoj Bricsa, katerega članice so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. Deželna stranka je hkrati podprla razširitev tega foruma, in to v trenutku, ko sta uradni zahtevi za sprejem – na kitajsko pobudo – vložila Argentina in Iran, pri čemer je očitno, da si želi vodstvo v Pekingu iz kmalu sedemčlanskega Bricsa narediti alternativo skupini, poimenovani G7, kot enemu od stebrov obstoječe svetovne ureditve.