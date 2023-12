Tihomorsko otočje Kiribati že v novem letu

Tihomorsko otočje Kiribati, ki se razteza v več časovnih pasovih, je deloma že vstopilo v novo leto 2024. Približno 7300 prebivalcev otoka Kiritimati, ki spadajo pod otoško državo, se je ob 11. uri po srednjeevropskem času od starega leta poslovilo kot prvih na svetu.

Le malo pozneje so novo leto pozdravili tudi na otokih Chatham, ki so del Nove Zelandije. Ležijo sicer 800 kilometrov vzhodno od Nove Zelandije in imajo svoj časovni pas, čeprav na dveh od desetih otokov otočja živi le okrog 700 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uro po Kiritimatiju bodo novo leto pozdravila še Nova Zelandija, pa tudi otoški državi Samoa in Tonga. Na Samoi načrtujejo velik ognjemet, ki naj bi ob polnoči razsvetlil nebo nad Polinezijo. Tudi v novozelandskem Aucklandu se obeta pirotehnični spektakel, obenem pa še laserski šov.

Ob 14. uri po srednjeevropskem času bodo novo leto z veličastnim ognjemetom pozdravili v Sydneyju.

Čedalje več mest se odloča za okolju bolj prijazne svetlobne »ognjemete«, ne pa še večina. FOTO: David Gray/AFP

Po Aziji in Arabskem polotoku bo nato v ponedeljek v novo leto vstopila tudi Evropa, kjer so napovedana številna praznovanja na prostem z glasbenim in drugim programom ter ognjemeti, ponekod z ekološko bolj prijaznimi svetlobnimi.

Eden od vrhuncev novoletnega praznovanja bo ponovno v New Yorku, kjer se na Times Squaru vsako leto zbere okoli milijon ljudi, ki zadnje sekunde letošnjega leta odštevajo ob tradicionalnem spustu kristalne krogle.

Kot zadnja bosta v ponedeljek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.