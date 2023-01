V evropskih prestolnicah in čez lužo prešerno proslavili vstop v novo leto

V evropskih prestolnicah so milijoni novo leto pričakali v prešernem razpoloženju. Po dveh pandemičnih letih zaradi covida-19 so se ljudje od starega leta poslovili na množičnih praznovanjih na prostem in uživali v ognjemetih. Bučno so prihod novega leta pozdravili tudi v metropolah New York in Rio de Janeiro.

Slavolok zmage v Parizu. FOTO: Julien De Rosa/AFP

V mestih širom Evrope je bilo na silvestrovo precej pestro. V Parizu je okoli milijon ljudi prihod novega leta pričakalo na priljubljenih Elizejskih poljanah, kjer so si ogledali velik ognjemet, z barvnimi lučmi pa je bil osvetljen tudi znameniti Eifflov stolp.

Champs-Elysees v Parizu. FOTO: Julien De Rosa/AFP

V Londonu si je več kot 100.000 ljudi ogledalo velikanski ognjemet pri panoramskem kolesu Londonsko oko, potem ko je Big Ben opolnoči z dvanajstimi udarci naznanil novo leto. V spomin na pokojno kraljico, ki je umrla oktobra, se je na nebu nad londonsko prestolnico s pomočjo dronov izrisal profil Elizabete II., poroča nemška tiskovna agencija dpa.

London FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

V Berlinu je glavna silvestrska zabava potekala ob Brandenburških vratih, pri čemer je bilo število obiskovalcev omejeno na nekaj tisoč oseb. Tako kot lani tudi letos v nemški prestolnici niso pripravili ognjemeta, ampak spektakel z lučmi, za dobro vzdušje pa je poskrbela nemška rock skupina Scorpions.

Na Nizozemskem so ljudje kljub prepovedi uporabe pirotehnike v večjih mestih kot Amsterdam, Rotterdam in Haarlem v velikem obsegu prižigali rakete in petarde, je poročala nizozemska tiskovna agencija ANP. Zaradi nevihtnega vremena pa so morali v številnih mestih odpovedati načrtovane ognjemete.

V Belgiji pa so novoletno praznovanje zasenčili nemiri. Samo v prestolnici Bruselj je policija na silvestrovo aretirala okoli 160 ljudi, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Več deset aretacij je bilo tudi v Antwerpnu.

Silvestrovanje je brez večjih omejitev potekalo tudi v Beogradu in Zagrebu. V hrvaški prestolnici je prihod novega leta pričakalo več deset tisoč ljudi, ki so se zbrali na osrednjem Trgu bana Jelačića in okoliških ulicah, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Beogradu in širom Srbije so novo leto pričakali s praznovanji na prostem, koncerti in ognjemeti, pri čemer je bil najspektakularnejši ognjemet tisti s Kule Beograd, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

New York FOTO: Yuki Iwamura/AFP

Duška ob prelomu leta so si dali tudi čez lužo. Mesto New York je prihod novega leta proslavilo s tradicionalnim spuščanjem šesttonske kristalne krogle na Times Squaru, kjer se je zbralo na desettisoče ljudi. Na obiskovalce so organizatorji spustili skoraj tono pisanih konfetov.

Ostanki zabave v New Yorku. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Praznovanje v velikem jabolku pa ni minilo brez incidentov. Na silvestrovo je nedaleč od Times Squara 19-letnik z mačeto poškodoval tri policiste. Policisti so moškega aretirali po strelu v ramo, je sporočila newyorška policija.

V brazilski metropoli Rio de Janeiro je prvič od začetka pandemije potekalo silvestrovanje na znameniti plaži Copacabana. Obiskovalce so zabavale številne glasbene skupine in didžeji, ki so nastopali na odrih vzdolž plaže.

Rio de Janeiro FOTO: Stringer Reuters

V azijskih državah, Avstraliji in Pacifiku so v novo leto vstopili že v soboto po srednjeevropskem času. Na Kitajskem so se v večjih mestih zbrale velike množice ljudi, da bi spričo odprave strogih protikoronskih ukrepov pozdravile novo leto v času, ko se država sooča s skokovitim porastom primerov okužb, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Kot prvi so sicer leto 2023 v soboto dočakali prebivalci mesta Kiritimati, ki spada v arhipelag Kiribati. Uro kasneje so se jim pridružili prebivalci Samoe, Nove Zelandije in Tonge. Kot zadnja bosta v novo leto vstopila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.