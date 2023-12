Tik pred koncem možni vsi scenariji glede fosilnih goriv

V nadaljevanju preberite:

Pred uradnim koncem podnebnega vrha v Dubaju (Cop28) se pritiski na pogajalce držav stopnjujejo – tako pritiski tistih, ki zahtevajo ambiciozen sporazum, ki bo naznanil hitro in pravično odpravo fosilnih goriv, kakor tudi »fosilov«, ki vztrajajo, da mora vse ostati po starem, sicer da se bo sistem (njihovi dobički) sesul. Trenutno so na mizi še vse možnosti: od popolne odprave fosilnih goriv do popolne opustitve njihove omembe v končnem besedilu sporazuma.

Dogovor o prihodnosti fosilnih goriv bo ključen za uspeh Cop28, ki je bil označen kot zadnja priložnost za spremembo na poti v pogubo, po kateri se človeštvo pomika, in vrnitev na pot preživetja, ki pomeni doseganje ciljev pariškega podnebnega sporazuma. »Ne bomo umrli tiho. Ni več drugega pragmatičnega odziva na podnebno krizo, kot je odprava fosilnih goriv,« je na sobotni tiskovni konferenci Koalicije visokih ambicij – skupine držav, ki zahtevajo odpravo fosilnih goriv – dejal John Silk, minister potapljajočih se Marshallovih otokov.