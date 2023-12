Na Cop28 inflacija prostovoljnih zavez, odprave fosilnih goriv še ni na vidiku

V nadaljevanju preberite:

Podnebna pogajanja v Dubaju (Cop28) so se začela z več zavezami, ki ustvarjajo vtis, da so države pripravljene pospešiti prizadevanja za omejitev podnebnega segrevanja. Vendar opazovalci opozarjajo, da bi zaveze lahko odvrnile pozornost od edine prave bitke, ki bi morala biti izbojevana ob koncu pogajanj – zavezujočem dogovoru o opustitvi fosilnih goriv, in sicer z jasno časovnico in zagotovilom pravičnega prehoda.

Združeni narodi so že v petek objavili prvi osnutek, ki bi lahko bil predlog zaključnemu dokumentu konference. Agencije poročajo, da ta vključuje več možnosti obravnave vloge fosilnih goriv v prihodnosti. Med temi so tako zaveze o postopnem zmanjšanju kot tudi opustitvi uporabe fosilnih goriv. Poleg tega pa še zaveza o potrojitvi zmogljivosti obnovljivih virov energije do leta 2030 ter možnost postopne odprave subvencij za fosilna goriva. Njihova vrednost je lani znašala približno 7000 milijard dolarjev.