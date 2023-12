Podnebni vrh bi bil lahko ugrabljen

V nadaljevanju preberite:

Obstaja nevarnost, da bo podnebni vrh v Dubaju »ugrabila« množica obstranskih dogodkov in prostovoljnih zavez, ključni zavezujoč dogovor o odpravi fosilnih goriv pa ne bo dosežen.

Podnebna pogajanja Cop28 se prevešajo v drugi teden, oblikovanje zaključkov globalnega pregleda stanja v napredku sveta pri doseganju ciljev pariškega podnebnega sporazuma (angl. stock take), ki bodo podlaga za končni dokument konference, pa napreduje po polžje počasi. Prav tako zelo počasi nastajajo druga besedila; po podatkih portala Carbon Brief za tretjino pogajalskih točk še ni pripravljen niti osnutek. Vse kaže, da se bo podnebni vrh zavlekel čez uradni konec, ki je 12. decembra.

V torek so Združeni narodi objavili drugi osnutek zaključkov globalnega pregleda stanja, ki vsebuje tri možnosti glede prihodnosti fosilnih goriv. Prva, najbolj ambiciozna, je »urejena in pravična odprava fosilnih goriv«; takšno dikcijo v končnem besedilu sporazuma kot nujno vidijo otoške države, ki so najbolj ogrožene zaradi dvigovanja morske gladine, zagovarja pa jo tudi koalicija visokih ambicij (angl. high ambition coalition), v kateri je med drugim EU.