Tiktok premier se bo moral hitro dokazati

Nepričakovanemu odstopu Lea Varadkarja s položaja predsednika irske vlade in prvaka stranke Fine Gael je sledilo hitro imenovanje Simona Harrisa za njegovega naslednika. Ta se je le v nekaj dneh brez večjih težav prebil v samo ospredje irske politike, toda kot naslednjega premiera ga po vsem sodeč čaka naporen preostanek aktualnega mandata, med katerim bo poskušal izboljšati nič kaj optimistične volilne izglede svoje stranke.

Njegov načrt se zdi preprost: vračanje nazaj k temeljnim vrednotam, po katerih se je desnosredinska Fine Gael v preteklosti razlikovala od svoje neposredne konkurence. K tem Harris prišteva spodbujanje upanja in podjetništva ter zagovarjanje enakih možnosti, integritete in varnosti.

»Prišel je čas za resetiranje,« je Harris naznanil po svojem meteornem vzponu na položaj voditelja Fine Gael. S tem je nakazal, da se bo stranka pod njim poskušala znova povezati z različnimi skupinami volivcev, pri čemer je izpostavil podjetnike, delavce in kmete. »Gospodarstvo mora delovati za ljudi, tako da to občutijo v lastnem gospodinjstvu, na svojih kmetijah in v svojih podjetjih, za kuhinjsko mizo in v življenjih, ki si jih zamišljajo za svoje otroke,« je poudaril Harris.

V vlogi premiera ga sicer čaka tudi spoprijemanje s stanovanjsko krizo, naraščajočimi življenjskimi stroški ter vse večjim odporom javnosti do migrantov. Kot odziv na kritike iz vrst opozicijske republikanske stranke Sinn Féin, ki se ji obeta zmaga na naslednjih parlamentarnih volitvah, je Harris konec tedna spomnil na uspehe preteklih vlad, ki jih je (so)oblikovala Fine Gael, pri tem pa nakazal jasno ambicijo, da trenutni mandat vladajoče koalicije uspešno izpelje do konca.

Simon Harris bo podrl predhodnikov rekord in pri 37 letih postal najmlajši irski »taoiseach« v zgodovini. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Harrisov načrt se zdi preprost: vračanje nazaj k temeljnim vrednotam, po katerih se je desnosredinska Fine Gael v preteklosti razlikovala od svoje neposredne konkurence. FOTO: Paul Faith/Afp

Izziv, pisan na kožo

Ko se irski parlament 9. aprila vrne z velikonočnih počitnic, bo Harris uradno potrjen za novega premiera. Za njegovo izvolitev bodo ključni glasovi poslancev Fine Gael in še dveh koalicijskih partneric, Fianne Fáil in stranke Zelenih, ki irski vladajo vse od leta 2020.

Večkratni minister, ki je zadnja štiri leta vodil resor za visoko šolstvo in znanost, se je na čelo Fine Gael povzpel zatem, ko so se njena najvidnejša imena vnaprej izločila iz tekme za novega premiera. Pomanjkanje zanimanja za vodenje vlade je po vsem sodeč odražalo tako dejstvo, da je do naslednjih parlamentarnih volitev na Irskem samo še leto dni in da nihče v resnici ni želel stopiti v čevlje Lea Varadkarja, ki je stranko vodil zadnjih sedem let.

Zdi se, da je bil izziv še najbolj na kožo pisan ambicioznemu Harrisu. Spretnost v komuniciranju, zlasti na družbenih omrežjih, je poročenega očeta dveh otrok še pred vzponom na čelo stranke spremenila v enega najvidnejših irskih politikov mlajše generacije. V medijih in opoziciji so ga posledično oklicali za »tiktok premiera«, morda tudi zato, ker mu utegne za vse velike načrte na koncu zmanjkati časa.

Novi vodja Fine Gael si z odhajajočim predsednikom vlade, ki se je prejšnji teden nepričakovano odločil, da potegne črto pod svojo premiersko kariero, deli vsaj eno skupno lastnost, in sicer svojo relativno mladost. Ko bo sicer sivolasi Harris tudi uradno prevzel vodenje vladajoče koalicije, bo podrl predhodnikov rekord in pri 37 letih postal najmlajši irski »taoiseach« v zgodovini.

»Ne glede na to, ali je šlo za eksistencialne grožnje brexita in covida ali njegov prispevek h ključnim družbenih spremembam v tej državi, verjamem, da je njegova zapuščina resnično pomembna,« je Harris med svojim prvim govorom v vlogi prvaka Fine Gael povedal o svojem predhodniku, pod katerim je Irska leta 2018 odpravila ustavno prepoved splava.

Z Varadkarjem sta dan po imenovanju opravila prve pogovore o politični tranziciji. Podobna srečanja Harrisa v prihodnjih dneh čakajo tudi s koalicijskimi partnerji, pred katerimi se bo, tako kot pred volivci, moral hitro dokazati.